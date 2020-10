La Signora in Giallo: tutte le curiosità sulla sua interprete

Per 30 anni ci ha tenuto compagnia nelle avventure che la vedono come protagonista nei panni di Jessica Fletcher, l’eroina del telefilm “La Signora in giallo”: stiamo parlando dell’attrice Angela Lansbury che il 16 ottobre compirà ben 95 anni. Ancora oggi è uno dei volti più amati della tv e sono davvero tante le curiosità che la riguardano.

Innanzitutto, oggi noi la conosciamo come la simpatica signora che risolve i gialli più misteriosi e complicati, ma in realtà Angela Lansbury è stata anche una giovane donna bellissima e sensuale: molte foto risalenti agli anni 40 testimoniano il suo fascino e la sua eleganza che sin dagli esordi hanno colpito il suo pubblico.

Nella sua carriera, l’attrice ha lavorato con grandi personalità del mondo del cinema, come ad esempio con Liz Taylor nel film “Gran Premio” del 1944, e con Ingrid Bergam nel film “Angoscia”, uscito nello stesso anno. Quando aveva 88 anni, inoltre, Angela Lansbury ha persino ricevuto il titolo di Dama dalla Regina Elisabetta, un riconoscimento per la sua lunga carriera costellata di successi, come la sua incredibile interpretazione in “Pomi d’ottone e manici di scopa”; nel 2014 l’attrice ha anche ricevuto un Oscar alla carriera, ma nella sua vita ha ricevuto ben tre nomination al premio più ambito, delle quali la prima a soli 18 anni, il che la dice lunga sul suo grande talento.

Anche quando era più giovane, Angela ha spesso interpretato ruoli di donne più adulte, perché i lineamenti del suo volto la facevano sembrare più matura; con grande ironia, di recente l’attrice si è detta consapevole che il suo nome è legato in maniera indissolubile a quello di Jessica Fletcher, tant’è che pensa che queste due parole saranno le prime del suo necrologio. Probabilmente sarà così, ma in occasione del suo novantacinquesimo compleanno, l’augurio è che questo accada tra tantissimo tempo!

