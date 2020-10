Monica Bellucci commossa per l'esordio della figlia Deva

La mamma è sempre la mamma. Soprattutto in Italia. Dunque, anche se si è ricche, famose e ben abituate alle luci dello spettacolo, quando si tratta dei figli è l'emozione ad avere il sopravvento.

Ed ecco che così anche Monica Bellucci segue con trepidazione il debutto di Deva, la figlia primogenita, avuto dal matrimonio con Vincent Cassel.

Deva è stata scelta per la copertina dell'edizione francese del magazine Elle. E la mamma, orgogliosa e al tempo stesso consapevole che la figlia sta crescendo e dovrà affrontare la vita, con tutte le sue asprezze, pubblica l'immagine sulla sua pagina Instagram con queste affettuose parole: «C’era una volta… una bambina… Il tempo va così veloce.. che la vita ti protegga sempre, amore mio».

Deva in realtà ha già avuto le sue prime esperienze nel mondo fashion: è stata infatti testimonial per la nuova fragranza Dolce Shine di Dolce & Gabbana.

Ma mamma Monica vuole sempre proteggerla. D'altronde, è stata la stessa Bellucci a dichiarare poco tempo fa, al magazine Madame Figaro, quanto importanti siano per lei le sue figlie (dal matrimonio con Cassel, l'attrice ha avuto anche la piccola Léonie, che adesso ha dieci anni). «Non c’è una regola che valga per tutti. Ognuno fa come vuole, ciò che dico è valido solo per me», aveva raccontato Monica «ci sono donne che stanno benissimo senza bambini, ma ciò che mi dà valore sono le mie figlie... Io sono qui per amarle. Questo amore, ne sono convinta, dà solidità alla vita. Le mie figlie sono le risposte a tutte le mie domande. È stato quando sono nate che ho capito la mia ragione di essere su questa Terra».

(Foto Getty Images)