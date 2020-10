5 curiosità su Luke Perry

Luke Perry, indimenticabile Luke Perry. L'attore, divenuto famoso per aver interpretato Dylan nella serie "Beverly Hills 90210", ci ha lasciato troppo presto. Il suo fascino da bad boy ha fatto innamorare moltissime fan in tutto il mondo... bello e dannato, forte e dolce, Luke incarna in tutto e per tutto quello che le donne sognano. L'11 ottobre, l'artista avrebbe compiuto 54 anni: ecco 5 curiosità che forse non sai su di lui.

Gli inizi. Luke comincia a recitare da giovane, la sua è sempre stata una vera passione. I primi ruoli che ha ottenuto erano all'intero di alcune famose soap opera in America, come "Destini" e "Quando si ama", popolari anche qui da noi in Italia.

Poi arrivò Berverly Hills, la sua svolta. Entrò, però, a far parte del cast in modo bizzarro. A quanto pare, Luke si trovava davanti gli studi di registrazione quando passò la figlia del produttore Aaron Spelling, ovvero Donna nel serie tv. Lui stava tinteggiando le strisce pedonali, lei si accorse della sua presenza e lo volle nel cast.

Il ruolo di Dylan fu difficile da togliere. Quando la serie finì, Luke ebbe difficoltà a riproporsi per altro: l'immagine di bello e dannato gli si era attaccata addosso. Recitò, però, in "Vacanze di Natale '95", al fianco di Massimo Boldi e Christian De Sica.

Poco prima di morire, Luke avevo deciso di sposare la sua fidanzata, la psicoterapista Wendy Madison Bauer: stavano insieme da poco e il loro era un grande. Lei gli è rimasta accanto fino all'ultimo giorno, insieme alla ex moglie Minnie Sharp e ai due figli Jake e Sophie.

L'attore era davvero una brava persona. Una volta, come racconta il figlio di Tom Hanks, per calmare due bambini che piangevano in aereo ha gonfiato dei palloncini e glieli ha regalati. Un gesto dolcissimo che fa capire quando era tenero il suo animo.

(Foto Getty Images)