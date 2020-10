George Clooney: la foto choc!

George Clooney così non ce lo saremmo mai aspettato. Con una lunga barba alquanto incolta. Tutto grigio. Un po' curvo e con una camiciona di flanella. Un vero choc estetico, insomma.

Though The Midnight Sky doesn't specify its apocalyptic events, director George Clooney imagines they aren’t very different from the traumas that have defined 2020: widespread illness, environmental collapse, political strife https://t.co/BHDrikCKqK — VANITY FAIR (@VanityFair) September 28, 2020

Ma cosa succede? Niente paura, non è la vita matrimoniale con Amal che ha ridotto il bel George in questo stato. Si tratta soltanto di esigenze di copione. George Clooney infatti apparirà così nel film "The Midnight Sky", che interpreta con Felicity Jones e David Oyelowo. Interpretata e diretta da Clooney, la pellicola è tratta dal libro "Good Morning, Midnight" di Lily Brooks-Dalton e, secondo l'attore/regista, è un mix tra "Gravity" e "The Revenant".

Il film racconta la storia dello scienziato Augustine, ultimo uomo (insieme a una bambina) rimasto sulla Terra dopo che una catastrofe ha spazzato via ogni forma di vita dal pianeta. Per salvare un team di astronauti, avvisandoli di non fare ritorno a terra, parte per un viaggio pericoloso, in un mondo in cui i ghiacci si stanno sciogliendo e l'aria è sempre più irrespirabile.

George Clooney ha raccontato così il suo personaggio, Augustine, a Vanity Fair America: «Ho preso un rasoio e mi sono rasato tutti i capelli. Ho anche cercato di farlo un po’ male, in modo che il taglio sembrasse irregolare. In più ho delle cicatrici piuttosto strambe in testa... Il mio personaggio sta morendo. Non sappiamo bene a causa di cosa, ma dovrebbe sottoporsi a una trasfusione. Ha una forma di cancro. Era importante per me che non sembrasse una persona “normale”. In effetti, vedendomi così, in tanti non mi riconoscevano... Abbiamo 10 anni di differenza, io e Augustine. Ma io sono sempre sembrato un po’ più vecchio. Direi che somiglio a mio padre, ma lui è più bello».

Di George Clooney si erano avute finora poche notizie: si era parlato della festa di compleanno dei gemelli Ella e Alexander. E della moglie Amal, che, non approvando le mosse di Boris Johnson, aveva lasciato il suo incarico da Inviata Speciale del Foreign Office britannico per i media e la libertà di stampa. Adesso, finalmente, arrivano notizie sul cinema e su George in persona.

(Foto Getty Images)