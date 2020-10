5 curiosità su Susan Sarandon

Susan Sarandon è nata il 4 ottobre 1946 a New York.

Ha debuttato sul grande schermo nel film "La guerra del cittadino Joe", l'abbiamo poi amata e apprezzata in "The Rocky Horror Picture Show", "Miriam si sveglia a mezzanotte", "Le streghe di Eastwick", "Thelma & Louise", " L’olio di Lorenzo", "Piccole donne", "Nemiche amiche", "Shall We Dance?", "Romance & Cigarettes", "Amabili resti", "Wall Street – Il denaro non dorme mai", "La regola del silenzio – The Company You Keep","Tammy", "3 Generations – Una famiglia quasi perfetta", "La mia vita con John F. Donovan".

Ecco curiosità che la riguardano

1 - Ha 8 fratelli. La sua è stata un'educazione molto rigida, Susan ha anche frequentato scuole cattoliche assai severe. Anche come reazione a tutto questo, è diventata una ragazza ribelle. Ancora oggi è un'attivista sociale e politica.

2 - Si è sposata solo una sola volta, con l'attore Chris Sarandon, del quale ha tenuto il cognome. Ha poi frequentato il regista Louis Malle e Sean Penn,ha avuto un flirt con David Bowie e ha avuto relazioni con Franco Amurri (da cui ha avuto la figlia Eva), Tim Robbins (da cui ha avuto Jack Henry e Miles) e Jonathan Bricklin.

3 - A 69 anni è diventata testimonial per L’Oréal Paris e tuttora è ancora bellissima e sexy. Susan ha anche dichiarato di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica e usare solo una crema solare, olio di petali di rosa e una cipria trasparente.

4 - Ha vissuto a Roma negli Anni Ottanta. Il 10 febbraio 2006 ha partecipato alla Cerimonia di apertura dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006 portando, insieme ad altre 7 celebri donne, la bandiera olimpica.

5 - E' stata arrestata nel giugno del 2018 perché manifestava contro il presidente Trump.

(Foto Getty Images)