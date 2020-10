Mary Poppins: 55 anni fa usciva in Italia il film ormai di culto

Il 2 ottobre 1965 nelle sale cinematografiche italiane usciva il film Disney "Mary Poppins" (la pellicola aveva debuttato a Los Angeles il 27 agosto 1964).

Diretto da Robert Stevenson, "Mary Poppins" raccontava la storia, ambientata a Londra nel 1906, del banchiere George Banks, interpretato da David Tomlison, e dei figli Jane e Michael, due bambini vivaci ed irrequieti che avevano portato all'esasperazione la vecchia tata, facendola scappare.

A prendere il suo posto arriverà l'eccentrica Mary Poppins, ruolo magistralmente ricoperto da Julie Andrews, scesa letteralmente dal cielo per riportare ordine, ma soprattutto amore all'interno della famiglia. Al suo fianco il simpatico quanto affascinante spazzacamino Bert, Dick Van Dyke.

Il successo di Mary Poppins è arrivato grazie a diversi fattori, che lo rendono ancora oggi un cult indimenticabile.

La scelta in primo luogo degli attori principali non poteva essere più vincente: per la parte di Mary Poppins furono prese in considerazione anche Bette Davis e Angela Lansbury, a spuntarla fu però la 29enne Andrews, al tempo star di Broadway poco conosciuta dal grande pubblico internazionale.

Il ruolo della magica tata le valse il Golden Globe e l'Oscar come Migliore attrice protagonista.

Per Van Dyke non andò poi molto diversamente. Il ruolo di Bert valse una nomination ai Golden Globe e il plauso della critica internazionale al pari della sua straordinaria collega. Senza dimenticare che nel film interpretò anche il vecchio Signor Dawes, presidente della Banca.

Nel ruolo dello spazzacamino cantante/ballerino, Stevenson pensò anche di assoldare stelle già note come Fred Astaire e Cary Grant, prima di affidare il ruolo proprio a Dick Van Dyke.

Carta vincente di Mary Poppins fu inoltre la colonna sonora e brani dai testi iconici entrati nei modi di dire più comuni. Da “Supercalifragilistichespiralidoso” a “Un poco di zucchero” e “Sempre, sempre, sempre".

A rendere sempre attuale la pellicola è la sua stessa trama, ricco contenitore di valori universali, ma mai scontati.

All'epoca la pellicola incassò 107 milioni di dollari, fu candidato a 4 Golden Globe, vincendone uno per la Migliore attrice in un film commedia o musicale a Julie Andrews.

13 furono le nomination agli Oscar e 5 quelli vinti: Migliore attrice protagonista, Miglior montaggio, Migliori effetti speciali, Miglior colonna sonora e Miglior canzone.

A dicembre 2018 è uscito il sequel, “Il ritorno di Mary Poppins”, diretto da Rob Marshall, con Emily Blunt nei panni della tata magica e Lin-Manuel Miranda in quelli del lampionaio Jack.

L'incasso è stato di 350 milioni di dollari; il film ha portato a casa inoltre 4 nomination ai Golden Globe e 4 agli Oscar.