Il made in Italy conquista!

Made in Italy? Una garanzia, anche in fatto di amori. La passione per L'Italia delle star hollywoodiane è ben nota: cultura millenaria, ottima cucina tradizionale e tanto sole, quello che ha riscaldato molti cuori...

Sì, perché diverse star hanno trovato l'altra metà del cielo proprio nella bella Italia. Vincent Cassel, per esempio, è stato sposato con Monica Bellucci per ben 14 anni, e Matt Dillon dal 2004 è legato alla coreografa romana Roberta Mastromichele. Lana del Ray nel 2014 ha avuto una relazione col fotografo milanese Francesco Carrozzini (figlio della direttrice di "Vogue" Italia Franca Sozzani). Zoe Saldana, invece, ha sposato il suo Marco Perego nel 2013.

Ancora indimenticata e indimenticabile la favola tra l'affascinante divo di Hollywood, George Clooney, e la nostra Elisabetta Canalis che ha poi sposato un altro americano, il chirurgo Brian Perri.

Tra i grandi del cinema anche Willem Dafoe che ha sposato l'italiana Giada Colagrande, e Colin Firth, ormai italiano grazie all'ex moglie Livia Giuggioli, da cui si è separato lo scorso anno.

Mentre, tra i giovanissimi, come non segnalare l'unione tra Bella Thorne e Benjamin Mascolo.

Tra gli attori italiani ricordiamo anche Stefano Accorsi a lungo legato alla bellissima Laetitia Casta, e ancora Pierre Casiraghi convolato a nozze con la nostra Beatrice Borromeo.

E che dire di Carla Bruni, che dal 2008 è moglie dell'ex Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy?

A chiudere, ma solo per il momento, questa lunga carrellata di felici (più o meno) unioni targate Italia, ci ha pensato il frontman dei Radiohead, Thom Yorke, che lo scorso 19 settembre ha sposato a Bagheria l'attrice siciliana Dajana Roncione.

(Foto Getty Images)