Bradley Cooper ha trovato la sua nuova Lady GaGa

Bradley Cooper torna al cinema con una nuova storia che unisce amore e musica. Come in "A Star Is Born". Ma stavolta al suo fianco non ci sarà Lady GaGa.

Tutti ricordiamo la storia: la chimica sul set e nel film tra l'attore e regista e la cantante era stata potente. Il film aveva conquistato il pubblico, Lady GaGa si era aggiudicata un Oscar (per la miglior canzone originale, "Shallow" ) e la recitazione era stata tanto intensa da far pensare a una love story tra i due. Vero? Falso? Intanto Lady GaGa lasciava il fidanzato e Bradley si separava dalla bellissima moglie Irina Shayk... Insomma, romanticismo e pettegolezzo a go go, fino alla scoperta che no, non c'era amore tra Bradley e GaGa, solo una gran sintonia.

Adesso Bradley Cooper è pronto per il suo nuovo film, dedicato alla storia d'amore tra il grande compositore Leonard Bernstein e sua moglie, Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Cooper, che ha scritto anche la sceneggiatura (con Josh Singer, premio Oscar per "Spotlight") avrà il ruolo di Bernstein. E accanto a lui, chi ci sarà?

La scelta di Bradley è caduta sull'attrice Carey Mulligan. Nata a Londra, la ricordiamo per le sue interpretazioni in "Orgoglio e pregiudizio", "An Education" (per cui è stata candidata all’Oscar), "Nemico pubblico" con Johnny Depp, "Wall Street – Il denaro non dorme mai" di Oliver Stone, "Shame" con Michael Fassbender e "Il grande Gatsby" con Leonardo DiCaprio.

Il film di Bradley racconta la magica storia dell'incontro tra Bernstein e la futura moglie, i loro 25 anni di matrimonio e i tre figli. In scena dunque ci sarà tanta passione. E nella realtà? Pare proprio di no. Carey Mulligan è molto riservata ed è felicemente sposata con Marcus Mumford, cantante della celebre band Mumford & Sons. Niente gossip dunque, E forse è davvero bene così.

(Foto Getty Images)