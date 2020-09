3 curiosità su Bill Murray

Bill Murray è nato a Wilmette, Illinois, il 21 settembre 1950. Ha recitato in numerosi film di successo: "Ghostbuster – Acchiappafantasmi" (1984), "La piccola bottega degli orrori" (1986), "Ghostbusters II" (1989), "Ricomincio da capo" (1993), "Charlie’s Angels" (2000), "I Tenenbaum" (2001), "Lost in Translation" (2003), "Moonrise Kingom" (2012), "Monuments Men (2014)".

Ecco 3 curiosità sul suo conto

1 - Nel film di Sofia Coppola "Lost In Translation" recita accanto a Scarlett Johansson e nella bellissima scena prima della loro separazione le sussurra qualcosa all’orecchio. Ma cosa? E'uno dei più grandi misteri del film. Solo Scarlett lo sa, perché Bill ha totalmente improvvisato, e ci ha rivelato soltanto che quelle parole: «ti rimettono in pace con il mondo e la vita». Grazie a "Lost in Translation" Bill Murray ha vinto un Golden Globe e ha ricevuto la sua prima nomination all’Oscar come miglior attore protagonista.

2 - Nel film "Ricomincio da capo" è stato davvero morso dalla marmotta protagonista del film e per due volte, riportando ferite serie. L'attore dovette anche vaccinarsi contro la rabbia. Murray era molto preso dalla lavorazione della pellicola, al punto da telefonare al regista Harold Ramis in piena notte per avere consigli e spiegazioni sul suo ruolo. Ramis invitò allora l'attore a rivolgersi allo sceneggiatore e Murray fu così offeso da non rivolgere più la parola al regista per molti anni.

3 - Il suo compenso per il film di Wes Anderson "Rushmore" fu di 9.000 dollari, ma Murray ne diede 25.000 al regista perché potesse noleggiare un elicottero necessario per le riprese del film.

(Foto Getty Images)