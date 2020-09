5 curiosità su Mickey Rourke

Mickey Rourke è nato il 16 settembre 1952 a Schenectady, New York. E' stato tra le vere star degli Anni Ottanta ("I cancelli del cielo", "Brivido caldo", "Rusty il selvaggio", "L’anno del dragone", "9 settimane e ½", "Angel Heart"), ma poco dopo la sua carriera ha subito un brusco arresto, anche a causa del suo stile di vita davvero concitato. A dargli nuovamente la fama è stato il film "The Wrestler", in cui Rourke ha dimostrato immenso talento e dolente umanità

Ecco 5 curiosità sul suo conto che probabilmente non conoscete.

1 - Prima di darsi al cinema, era un promettente pugile (17 incontri vinti per KO su 20 totali). Rourke tornerà a questo sport quando la sua carriera come attore inizierà a declinare.

2 - Ha avuto due mogli, Debra Feuer, conosciuta sul set del film "Homeboy" e Carré Otis, sua partner nel film "Orchidea selvaggia". Quest'ultimo matrimonio, finito nel 1998, fu particolarmente turbolento.

3 - Ha avuto una nomination all'Oscar per "The Wrestler" (il premio però quell'anno andò a Sean Penn).

4- E' alto 180 centimetri.

5- Ha partecipato attivamente alla costruzione del suo personaggio, Whiplash, in "Iron Man 2", inserendo dei tatuaggi, denti dorati e un inseparabile pappagallo. Ha anche voluto recitare molte battute in russo, per dare più carattere alla sua interpretazione.

