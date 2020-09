Deva Cassel: la foto postata dal papà è davvero bellissima!

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, ha da poco compiuto 16 anni.

Così papà Vincent ha deciso di pubblicare una foto che lo ritrae con la figlia, di un'intensità e di una bellezza che tolgono il fiato.

Visualizza questo post su Instagram Parabens mon amour❤️ #sweetsixteen #manumberone Un post condiviso da VINCENT CASSEL (@vincentcassel) in data: 12 Set 2020 alle ore 12:17 PDT

L'estate è trascorsa serena per Deva, che è stata in vacanza la mare e ha anche accompagnato mamma Monica Bellucci a Firenze, dove l'attrice ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Ma Deva ha anche lavorato: è stata infatti avvistata sul lago di Como, per le riprese della campagna della nuova fragranza di Dolce & Gabbana Dolce Shine. Già Deva era stato testimonial della maison, per uno spot girato a Capri. Adesso, il nuovo impegno. Che, facile a prevedersi, non sarà neanche l'ultimo...

Visualizza questo post su Instagram New backstage images #devacassel.. . @d.casseluxxi #monicabellucci #vincentcassel Un post condiviso da Deva Cassel (@devacassel_) in data: 10 Ago 2020 alle ore 9:50 PDT

(foto Getty Images)