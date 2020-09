5 curiosità su Oliver Stone

Oliver Stone è nato il 15 settembre 1946 a New York. Stone è tra i registi statunitensi più apprezzati e amati, anche nel nostro paese. Non a caso, alla 77 edizione della Mostra del Cinema di Venezia, gli è stato conferito il Premio alla Carriera (Premio Kinéo) per il suo cinema, sempre all'insegna dell'impegno civile.

Tra i film più celebri di Oliver Stone, ricordiamo "Platoon" (1986), "Wall Street" (1987), "Talk Radio" (1988), "Nato il quattro luglio (Born on the Fourth of July)" (1989), "JFK - Un caso ancora aperto" (1991), "Assassini nati - Natural Born Killers" (1994), "Ogni maledetta domenica (Any Given Sunday)" (1999), "Wall Street - Il denaro non dorme mai" (2010).

Oliver Stone ha vinto 2 volte l'Oscar come miglior regista per "Platoon" e "Nato il quattro luglio" e una volta l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per "Fuga di mezzanotte".

Ecco 5 curiosità sul suo conto.

1) Dopo aver fatto il servizio militare si è iscritto alla NYU Film School: tra i suoi insegnanti c'era Martin Scorsese.

2) Il suo cognome era originariamente Silverstein, ma il padre, discendente di una famiglia ebrea, lo cambiò in Stone.

3) E’ tra i nove registi al mondo che hanno vinto Oscar, Golden Globe, Bafta e Director’s Guild grazie a uno stesso film ("Platoon").

4) Dopo la laurea ha fatto il tassista.

5) Il suo film preferito è "Tra cielo e terra".

(Foto Getty Images)