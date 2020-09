Mostra del Cinema: gran chiusura al Boat In

Il cinema propone nuove modalità di visione. E innova e sorprende. Un esempio è la "sala galleggiante". Lanciata da Parigi, che sulla Senna ha allestito 38 barche elettriche, per assistere dal fiume alla proiezione di un film, l'idea è adesso tra i momenti clou della Mostra del Cinema di Venezia.

All'Arsenale è stato infatti allestito (da Campari, sponsor della Mostra) un affascinante boat in: cinema galleggiante, per godere allo stesso tempo delle bellezze ineguagliabili della laguna e della visione di una pellicola. Nel corso delle serate, si sono susseguite proiezioni e anche un monologo di Edoardo. Leo. Grande chiusura l'11 settembre, alla presenza della Presidente della Giuria, Cate Blanchett.

Embed from Getty Images

E l'iniziativa del boat in non si arresta: ci sono anteprime e proiezioni a Roma, al laghetto dell'Eur, fino al 24 settembre. Il passaggio di testimone tra le due città avverrà proprio la sera dell'11 settembre, con una proiezione comune tra La Serenissima e l'Urbe.

E all'estero? L'esperienza europea fa scuola: così a New York si inaugura il 16 settembre il primo boat in a stelle e strisce.

(Foto Getty Images)