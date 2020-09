Mostra del Cinema: Levante spaziale sul red carpet

Sul red carpet di Venezia arriva una stella: abito argenteo siderale (di Giorgio Armani, per chi fosse curioso), lunghi capelli neri lisci, sorriso ammaliante: è Levante, che ha sfilato per l'anteprima del film "Notturno" di Gianfranco Rosi. Tutti gli occhi (e gli obiettivi dei fotografi) sono stati per lei.

Ma dalla Mostra del Cinema arriva anche una nuova tendenza: non fanno più notizia le eccentricità: ad avere valore è la famiglia. Gianfranco Rosi ha sfilato con la figlia Emma. Il regista Amos Gitai si è presentato con la figlia Keren. E anche il regista Abel Ferrara ha portato con sé la figlioletta Anna. Così come l'attore e regista Brady Corbet, che si è presentato alla Mostra con la figlia Adelaide e la moglie, la regista norvegese Mona Fastvold.

Già nella serata precedente Alessio Boni aveva conquistato tutti sfilando con il figlioletto Lorenzo, nato da pochi mesi. E così Venezia 77 non è solo un omaggio al cinema. E' anche ode alla famiglia.

