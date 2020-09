Alla Mostra del Cinema di Venezia trionfa l'amore

Alla 77 Mostra del Cinema di Venezia il red carpet è un trionfo d'amore. Dopo Elodie e Marracash, che hanno conquistato tutti i flash dei fotografi con i loro sguardi felici e innamorati, tante sono le coppie che hanno sfilato gioiose, a cominciare dalla padrona di casa, la madrina Anna Foglietta, con il marito (ed ex compagno di scuola) Paolo Sopranzetti.

Adriano Giannini si è presentato con la moglie Gaia Trussardi, Anthony Delon con Sveva Alviti, l'attore francese Pierre Niney con Natasha Andrews. Non è mancato Matt Dillon con Roberta Mastromichele, l'attrice italiana con cui è fidanzato dal 2004.

Ma a commuovere il pubblico della Mostra e non solo sono stati due memorabili momenti.

Il primo, quello in cui Pierfrancesco Favino, interprete del film "Padrenostro", si è presentato sul red carpet con la figlioletta Lea (che recita col papà nel film).

Il secondo è stato il passaggio alla Mostra di Alessia Bonari. Non un'attice, non una stella, ma l'infermiera simbolo della lotta al virus. La sua foto, con i segni e i lividi causati dalla mascherina, indossata tanto a lungo per salvare vite umane, aveva fatto il giro del mondo. Alessia Bonari ha ricevuto a Venezia il premio come "Personaggio dell'anno". E la vita vera ha così fatto irruzione anche sul red carpet della mostra.

