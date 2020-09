Mostra del Cinema di Venezia: il premio a Diodato

Per Diodato, questo 2020 è un anno di successi e riconoscimenti. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo e il Nastro d’Argento (per "Che vita meravigliosa", nella colonna sonora del film di Ferzan Ozpetek "La dea fortuna"), il musicista è stato infatti premiato alla Mostra del Cinema di Venezia con il Soundtrack Stars Award speciale, dedicato a Ennio Morricone, che premia la migliore colonna sonora tra i film in concorso e l’eccellenza della musica nel cinema.

A emozionare pubblico e critica è stata anche l'ultima fatica di Pedro Almodovar, "The human voice", tratto da Cocteau e interpretato da Tilda Swinton. Un'opera che racconta il dolore di una donna lasciata dall'uomo che ama e che era già stato portato al cinema e in teatro da Anna Magnani e Sophia Loren.

Non è naturalmente mancato il red carpet, che ha visto sfilare bellezze come Madalina Ghenea e Georgina Rodriguez, celebre fidanzata di Cristiano Ronaldo.





