Monica Bellucci cittadina onoraria di Firenze

Ma chi lo dice che l'età è un freno? Guardate Monica Bellucci: a 55 anni è più in sboccio che mai.

La bellissima attrice italiana infatti ha appena ricevuto la cittadinanza onoraria di Firenze ed è madrina di una tre giorni, ospitata proprio nel capoluogo toscano, intitolata il Rinascimento e la Rinascita (organizzata da Dolce & Gabbana), nata con l'obbiettivo di valorizzare l'alto artigianato italiano, i laboratori e le botteghe storiche e i piccoli atelier.

Monica Bellucci è al culmine di un'estate che l'ha vista splendida protagonista. L'attrice aveva incantato il pubblico del Taormina FilmFestival in occasione della presentazione del film "Devotion" di Giuseppe Tornatore, con le musiche inedite di Ennio Morricone. Poi in Umbria, la sua regione natale, aveva debuttato a teatro nei panni di Maria Callas, per il prestigioso Festival di Spoleto, scatenando entusiasmo e ammirazione.

Adesso è la volta di Firenze, per un'iniziativa che vuole valorizzare l'immenso patrimonio artistico italiano. Che trova nella Bellucci la perfetta madrina.

(Foto Getty Images)