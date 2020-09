La Mostra del Cinema di Venezia si apre con l'omaggio a Ennio Morricone

La Mostra del Cinema di Venezia si apre nel segno della musica. E' infatti un commosso omaggio al maestro Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio di quest'anno, e alla sua grande musica, a inaugurare la settantasettesima edizione del festival.

Così, ci si commuove con le immagini di "C'era una volta in America" di Sergio Leone, accompagnate dalla musica di Ennio Morricone, eseguita dall'Orchestra Roma Sinfonietta diretta dal figlio del maestro, Andrea. Toccanti le parole della madrina della Mostra, Anna Foglietta: «Con il maestro e il suo tocco unico abbiamo voluto iniziare questa edizione, un tema perfetto dove la semplicità diventa lirica». E parte subito l'applauso fortissimo del pubblico.

E c'è musica anche sul red carpet, su cui sfilano Diodato ed Elodie, insieme a Marracash. Sul tappeto rosso passano anche il ministro Franceschini con la moglie, Matt Dillon con la fidanzata italiana, Ludivinie Sagnier, la Presidente della Giuria Cate Blanchett, il cast di "Lacci", il nuovo film Daniele Luchetti e Tilda Swinton (a cui va la segnalazione per la maschera più eccentrica) e che ha ricevuto il Leone d'oro dalle mani di Cate Blanchett.

Anche Radio Monte Carlo è a Venezia: Rosaria Renna vi racconta in diretta tutte le notizie più interessanti dalla Mostra del Cinema. Non perdete i nostri appuntamenti, da mercoledì 2 a sabato 12 settembre, dalle 10 alle 13 durante “Due come noi” e i collegamenti alle 18.30 (dal lunedì al venerdì) durante "Take It Easy".

