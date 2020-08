Tom Cruise invita i fan a tornare al cinema (anche se in sala non ci sono i suoi film)

Tom Cruise ha lanciato un vero e proprio appello agli oltre 5 milioni di follower a tornare in sala per sostenere il settore cinematografico: il divo lo ha fatto con un video postato sul suo profilo Instagram.

La clip mostra l'attore diretto al cinema che si muove in auto per le strade di Londra e, come un turista, riprende anche Buckingham Palace. Durante il percorso, nonostante la mascherina, viene riconosciuto da alcune ragazze che lo salutano. Alla fine arriva a destinazione ed entra in sala per assistere alla proiezione di Tenet di Christopher Nolan: la concorrenza.

Visualizza questo post su Instagram Big movie. Big screen. Loved it. Un post condiviso da Tom Cruise (@tomcruise) in data: 25 Ago 2020 alle ore 12:08 PDT

Il 2020 doveva essere il suo anno con l'uscita dell’attesissimo sequel di Top Gun, Meverick, e con il settimo capitolo della saga Mission Impossible. Purtroppo però l'emergenza sanitaria ha stravolto i suoi piani e rallentato l'uscita delle sue pellicole.

Quando la pandemia è scoppiata, l'attore si trovava a Venezia per girare alcune scene di Mission: Impossible 7. Poi è volato a Londra, città dalla quale non è più ripartito, stabilendosi al Saint Hill Manor nella parte occidentale del Sussex, e dove pare voglia addirittura trasferirsi stabilmente.

Ora che le riprese del film sono finalmente terminate, infatti, per ottimizzare tempi e costi, si comincerà subito a girare l'ottavo capitolo, senza lasciare gli studi della Warner Bros a Leavesden (nello Hertfordshire), dove tutto lo staff sta seguendo le regole di un rigido protocollo di sicurezza stabilite dallo stesso divo in accordo con il Governo inglese.

(Credits photo: Getty)