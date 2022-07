5 curiosità su Sandra Bullock

Sandra Annette Bullock è nata ad Arlington il 26 luglio 1964. Attrice, produttrice cinematografica e doppiatrice, ha vinto un Oscar e un Golden Globe nel 2013 per la sua interpretazione in "The Blind Side". Secondo la rivista Forbes è stata l'attrice più pagata del mondo nel 2010, con un guadagno di circa 56 milioni di dollari. Nel 2015 la rivista People l'ha eletta "donna più bella del mondo".

Tra i film che ha interpretato, "The Vanishing - Scomparsa", "Speed" e "Speed 2", "Un amore tutto suo", "The Net - Intrappolata nella rete", "Amori & incantesimi", "Miss Detective", "Miss F.B.I. - Infiltrata speciale", "Premonition", "The Blind Side", "Molto forte, incredibilmente vicino", "Corpi da reato","Gravity", "Ocean's 8".



Ecco 5 curiosità su di lei

1- Sandra Bullock è la figlia di una cantante lirica tedesca, Helga D. Meyer, e di un voice coach statunitense, John W. Bullock. E' stata sposata per cinque anni con l'attore e produttore Jesse James, ma ha divorziato quando ha scoperto la relazione del marito con una modella. Dopo il divorzio, ha proseguito la pratica di adozione che aveva iniziato con l'ex-marito e adesso è mamma di Louis Bardo.

2 - La scena del film "Amori & Incantesimi" in cui le protagoniste si ubriacano non è una finzione. Nicole Kidman, tra le protagoniste della pellicola, aveva portato sul set una tequila di pessima qualità..

3 - Durante le riprese di "Ladri per amore", ha scoperto di essere allergica ai cavalli.

4 - Ha una cicatrice tra una palpebra e il sopracciglio, causata da una caduta su una roccia dopo un tuffo nel lago

5 - Nella scena nella vasca da bagno del film "A proposito di Steve" , la canzone in sottofondo è cantata dalla madre di Sandra, Helga.

(Foto Getty Images)