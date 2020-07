Le musiche inedite di Ennio Morricone per Devotion, il nuovo film di Giuseppe Tornatore

Il Taormina FilmFest presenta sabato 18 luglio alle 21.30 in anteprima assoluta il film "Devotion", diretto da Giuseppe Tornatore, con musiche inedite di Ennio Morricone. La pellicola è prodotta da Dolce&Gabbana, che hanno scelto ancora una volta Giuseppe Tornatore per raccontare il loro amore per la Bellezza.

Ospite d'onore della serata Monica Bellucci, con performance speciale de Il Volo.

"Devotion" è girato in gran parte nel cuore di Palermo e nei pressi del Duomo di Monreale e racconta gli stilisti al lavoro nelle sartorie, tra sapienti gesti degli artigiani e simboli della cultura tradizionale

Il film sarà proiettato in agosto in alcune tra le più belle piazze della Sicilia, nel contesto di un progetto culturale di ampio respiro per promuovere l'arte e la cultura della Sicilia, con la direzione creativa di Dolce&Gabbana