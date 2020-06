Fonzie? E' irriconoscibile: il video!

E' stato un mito per più di una generazione: Fonzie, il bad boy (dal cuore d'oro) protagonista della serie tv "Happy Days". Giacca di pelle nera e capelli accuratamente cosparsi di brillantina, Fonzie era tra i personaggi più amati della serie (andata in onda in Italia dal 1977 al 1987) e nel tempo si è trasformato in una vera icona.

A stupire adesso è il look dell'attore che ha interpretato Fonzie, legando indissolubilmente il suo nome a quello del personaggio tv: Henry Winkler.

Winkler ha ultimamente pubblicato sui suoi canali social un video in cui beve da un bicchiere d'acqua usando una mano sola. La clip era un riferimento al Presidente Trump, che si era mostrato tanto stanco da dover bere sorreggendo con entrambe le mani il bicchiere.

Ma a colpire non è stata affatto la frecciatina al Presidente, quanto il look di Henry Winkler, che è apparso con una barba lunga e bianca e capelli a dir poco candidi. Un aspetto (dovuto magari anche alla quarantena) che lo faceva sembrare ben lontano dai gloriosi tempi di Fonzie. E ha scatenato i commenti in Rete.

(Foto Getty Images)