Gwyneth Paltrow: è il figlio Moses la nuova celebrità di casa

Gwyneth Paltrow non è più la sola celebrità di famiglia. A rubarle la scena infatti è il figlio Moses, appena 14 anni. Gwyneth ha avuto Moses (e la figlia maggiore Apple) dal matrimonio con Chris Martin. Ma se finora sui social era stata protagonista (anche se riluttante) la giovane Apple, ora è davvero la volta di Moses. Che è stato protagonista di un esordio col botto.

Mamma Gwyneth era infatti impegnata in un collegamento video da casa con The Tonight Show di Jimmy Fallon e stava raccontando della nuova serie tv che interpreta,"The Politician," (oltre che della sua nuova, scandalosa candela profumata). Quando improvvisamente nel video ha fatto irruzione Moses. Conquistando con la sua simpatia travolgente il conduttore e tutto il pubblico.

Gwyneth parlava poco di Moses: un anno fa aveva detto di lui: «Siamo in pieno conflitto generazionale. Vuole mangiare sempre solo crocchette di pollo, patatine fritte e bere Gatorade. Ogni giorno a casa è diventato una guerra». Per mamma Gwyneth, guru dell'alimentazione e dello stile di vita sano, i gusti di Moses erano davvero un cruccio.

Ma l'amore di mamma non viene mai meno, naturalmente. Ecco infatti le bellissime parole con cui Gwyneth ha augurato buon compleanno a Moses per i suoi 14 anni: «Sei un ometto gentile, con un suo modo personalissimo di esprimersi e guardare il mondo. Hai un talento infinito e raggiungi tutti gli obiettivi che ti dai. Sono davvero orgogliosa di te, non cambiare mai. E non smettere neanche di abbracciarmi ogni volta che mi saluti. Ti amo tanto».