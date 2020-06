Antonio Banderas è la prova che il vero amore è eterno

Antonio Banderas e Melanie Griffith sono stati sposati dal 1996 al 2015: la loro è stata una grandissima, appassionata storia d'amore. E ancora adesso l'affetto è grande. Un'ultima prova? Antonio Banderas ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una sua foto, scattata al Festival di Cannes del 1995. In cui è davvero irresistibile. E Melanie Griiffth ha risposto con un cuore e la frase «Me la ricordo quella foto».

Era il periodo in cui Antonio Banderas si era trasferito dalla Spagna a Hollywood, che aveva intenzione di farne un nuovo sex symbol latino. Sul set del film "Two Much" Banderas aveva incontrato la Griffith. E fu subito passione. Melanie divorziò dal marito Don Johnson e Antonio disse addio alla fidanzata spagnola.

Il loro fu un lungo amore. E Antonio fu molto vicino a Melanie quando quest'ultima dovette andare in rehab, per disintossicarsi. Per non lasciarla sola. Poi, il matrimonio finì, dopo 19 anni. Dall'unione, la coppia ha avuto Stella, adorata dal papà, che ha anche cresciuto i figli del precedente matrimonio di Melanie, Alexander Bauer e Dakota Johnson.

Adesso Antonio Banderas è legato a Nicole Kimpel, ma non ha mai dimenticato Melanie, come ha anche dichiarato in un'intervista recente: «Nessuno dei due ha voglia di seppellire 20 anni di matrimonio. Siamo esseri umani. Facciamo degli errori, come tutti gli uomini e le donne... Il fatto è che a un certo punto le cose finiscono. E non puoi farci niente. Con Melanie, abbiamo passato insieme 20 anni. Con lei ho vissuto momenti che non dimenticherò mai».

E neanche Melanie, a giudicare dal suo ultimo post, li ha mai dimenticati.

(Foto Getty Images)