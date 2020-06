Volete passare del tempo con Keanu Reeves? Ecco come fare!

Volete passare 15 minuti con Keanu Reeves? Difficile rispondere di no. Sembrerebbe impossibile, e invece è un sogno che potrebbe avverarsi.

Keanu Reeves infatti si è "messo all'asta". Ma non per protagonismo. Per beneficenza. L'attore, 55 anni, ha deciso di raccogliere fondi per un'associazione che si occupa dei bambini malati di tumore nello stato dell'Idaho, Camp Rainbow Gold, composta da 300 volontari.

Il miglior offerente, tra tutti i partecipanti all'asta benefica, potrà passare 15 minuti con Keanu. Non dal vivo, a causa delle precauzioni dovute al virus, ma sulla piattaforma di conversazione on line Zoom.

Finora si è arrivati alla cifra di 16.300 dollari. Ma l'asta è ancora in corso. E, promossa com'è da questo slogan efficace («Lo conoscete. Lo amate. Non ha prezzo poter parlare con lui da casa attraverso Zoom») dovrebbe alla fine raccogliere una bella cifra. Per la gioia dei bambini di Camp Rainbow Gold e di Keanu Reeves.

