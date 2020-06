Leonardo DiCaprio compra italiano. E non è la sola celebrità a farlo!

Orgoglio italiano (e ben meritato)! Leonardo DiCaprio è stato sorpreso dai fotografi all'uscita del market Eataly di Los Angeles, con tanto di gran carrello della spesa su cui spiccava... una bella latta di olio ligure.

L'azienda (che da Badalucco, in provincia di Imperia, produce olio da cinque generazioni) ne è venuta a conoscenza e ha voluto ringraziare pubblicamente il grande attore con un post su Facebook: «Leonardo DiCaprio, spero tu abbia apprezzato il nostro Evoo!»

Leonardo DiCaprio ha acquistato una latta da 5 litri di Mosto, dalle note di carciofo e oliva fresca, al costo di 74 euro.

Ma non è solo DiCaprio ad apprezzare le specialità italiane. Gli spaghetti sono una passione per Lady GaGa, Madonna, Michelle Obama, Gisele Bundchen e Gwyneth Paltrow. Sean Connery non fa mai a meno quando va al ristorante, così come Arnold Schwarzenegger, che adora quelli della Buca di Beppo di New York. E addirittura Danny De Vito ha creato un'azienda di limoncello prodotto rigorosamente coi limoni di Sorrento.

(Foto Getty Images)