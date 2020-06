Bradley Cooper: c'è una nuova fiamma? Alcuni dicono di sì. E fanno il nome!

Bradley Cooper esce dal lockdown, come tutti noi, e torna a far parlare di sé. Per le bellissime foto con la figlia, la piccola Lea, in cui è davvero un papà affettuoso e premuroso. Ma anche per una voce insistente... che forse non farà piacere alle fan del fascinoso attore.

Infatti, Bradley Cooper ufficialmente è single. Finito il matrimonio con Irina Shayk. Archiviata come del tutto irreale la presunta love story con Lady GaGa. Un Bradley solo soletto, dunque? Ma no, perché, a un anno esatto di distanza dalla fine dell'amore per Irina Shayk (era l'11 giugno 2019) adesso si parla di una nuova donna nella sua vita.

Una persona che è stata, come dicono i magazine statunitensi, la sua “compagna di lockdown”. Ma di chi si tratta? E' Kristin O’Connor, personaggio molto noto e amato tra le stelle di Hollywood in quanto si tratta di una chef guru.E' stata Kristin a seguire la dieta di Bradley Cooper quando l'attore si preparava a girare il film "American Sniper". E Kristin è anche un'abile donna d'affari (possiede una società, la Seia & Co), è consulente di programmi televisivi e cura la collana di libri "Personalized Living Using The Blood Type Diet".

Sarà lei la nuova fiamma di Bradley?

(Foto Getty Images)