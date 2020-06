Patrick Dempsey: la figlia è una goccia d'acqua. Ecco la foto!

Patrick Dempsey ha una bella famiglia. Una moglie (Jillian Dempsey) e tre figli. E la maggiore, la diciottenne Tallulah Fyfe, somiglia proprio al celebre papà. Ha gli stessi grandi occhi azzurri, la stessa bocca, lo stesso sorriso che incanta al primo sguardo.

Lo dimostra anche una delle ultime foto della ragazza, postata per festeggiare il suo diploma. Patrick Dempsey l'ha pubblicata sulla sua pagina Instagram, congratulandosi con la figlia: «Congratulazioni per il tuo diploma Tallulah. Ti voglio bene e sono così orgoglioso di te. Non posso credere che tu sia cresciuta così tanto».

Patrick Dempsey e la moglie Jillian hanno anche due gemelli di 13 anni, Sullivan Patrick e Darby Galen. La coppia si era conosciuta su un set (Jillian è infatti make up artist) e si era sposata nel luglio del 1999. Era poi arrivata una crisi nel 2015 (proprio quando Patrick Dempsey lasciava anche la fortunata serie "Grey's Anatomy"). Il divorzio era imminente. Ma un viaggio insieme a Parigi ha reso Patrick e Jillian più uniti che mai. Davvero un bellissimo lieto fine per la famiglia Dempsey...

(Foto Getty Images)