Luca Argentero: ecco la prima foto di mia figlia Nina Speranza!

Luca Argentero e Cristina Marino hanno pubblicato la prima foto della loro bimba, la piccola Nina Speranza, nata il 20 maggio scorso.

L'immagine è davvero bellissima: la piccola è ritratta di spalle, con una tutina a righe e un cappellino rosa. Semplicissima (e piena d'amore) la didascalia: «Tu».

Visualizza questo post su Instagram TU Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 28 Mag 2020 alle ore 3:29 PDT

Luca Argentero e la sua compagna non avevano finora mostrato molto della bimba, se si esclude la foto postata per dare l'annuncio del lieto evento, in cui si vedeva però solo la minuscola manina della piccola.

Visualizza questo post su Instagram •NOI• 20.05.2020 Nina Speranza Argentero. Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 20 Mag 2020 alle ore 12:32 PDT

Luca Argentero e Cristina Marino (che si erano incontrati sul set del film "Vacanze ai Caraibi") avevano in programma anche il matrimonio, poi rimandato a causa della gravidanza. Luca Argentero era stato sposato con Myriam Catania.

(Foto Getty Images)