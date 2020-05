Brooke Shields festeggia il compleanno. Ed è bellissima!

Brooke Shields è nata il 31 maggio 1965.

Ad appena 11 anni (era il 1978) debuttò nel film “Pretty Baby”, che creò un grande scandalo (Brooke infatti aveva il ruolo di una baby prostituta). Venne poi il suo più grande successo, la pellicola "Laguna Blu", interpretata ad appena 14 anni. Il film, racconta la storia di un naufragio dal quale si salvano solo due bambini, destinati a crescere insieme su un’isola deserta. Con Brooke, era protagonista Christopher Atkins.

"Laguna Blu", fu un grandissimo successo e fece sognare più di una generazione. Poi Brooke abbandonò il cinema, ma recitò in televisione ("Friends", "Lipstick Jungle","Jane the Vergin"). Nel 1995 si innamorò di Andre Agassi, che sposò nel 1997 e da cui divorziò due anni dopo.

Brooke Shields è madre di Rowan e Grier, avute tramite inseminazione artificiale

L'età ha reso Brooke ancora più affascinante, come dimostrano le foto postate sui social; su Instagram per esempio ha pubblicato una foto che la ritrae in posa mentre esce dall’acqua del mare di Puerto Rico, con la frase: “Un’altra laguna blu”.

(Foto Getty Images)

Visualizza questo post su Instagram another blue lagoon #doradobeachreserve #rcreserve Un post condiviso da Brooke Shields (@brookeshields) in data: 29 Dic 2019 alle ore 3:46 PST

Questo il trailer di "Laguna Blu"