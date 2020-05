Ma... è Monica Bellucci o la figlia Deva? La bellissima foto che inganna

E' bellissima l'ultima foto postata da Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel.

Un'immagine di profilo, in cui Deva mostra i suoi lineamenti perfetti e uno chignon. E soprattutto, una grandissima somiglianza con la celebre madre Monica.

Deva Cassel ha solo 15 anni, ma è già stata testimonial per la nuova fragranza di una nota maison di moda. Le foto delle campagna hanno fatto scalpore, per la bellezza di Deva e la sua spontaneità nelle pose.

Mamma Monica però non desidera che Deva trascuri gli studi per darsi alla carriera di modella. Per quello c'è ancora tempo (e va detto, anche il fisico giusto).

Così, la ragazza si diverte a pubblicare le sue immagini in posa da star. Sul suo profilo pubblico e su quello privato (@devaselca), seguito da mamma Monica, papà Vincent e nonna Sabine Cassel. Che hanno commentato con entusiasmo (poteva essere altrimenti?) l'ultima foto della loro Deva.

(Foto Getty Images)