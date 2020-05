Jude Law, che ama essere padre, e tutti gli altri super papà amanti delle famiglie numerose

Jude Law non ha bisogno di presentazioni: attore affermato e, inutile negarlo, celebre sex symbol, è un volto tra i più amati del panorama internazionale.

Adesso Jude Law torna a far parlare di sé perché sarà nuovamente papà, e per la sesta volta. La moglie (la nota psicologa comportamentale Phillipa Coan, sposata lo scorso anno) aspetta infatti un figlio. L'attore, 47 anni, ha avuto dall’ex moglie Sadie Frost Rafferty, 23 anni, Iris, 19 anni e Rudy, 17 anni. Poi è nata Sophia, di 10 anni, avuta da Samantha Burke. Dall’unione con Catherine Harding è nata invece Ava. Jude Law ha spesso dichiarato di amare molto le famiglie numerose. E va detto che, oltre a mettere in pratica ciò che sostiene, non è il solo super papà circondato da molti figli.

David Beckham, 45 anni per esempio è padre di quattro bambini, avuti tutti dalla stessa moglie Victoria Adams: Brooklyn (nato nel 1999), Romeo (2002), Cruz (2005) e la beniamina di papà, la piccola Harper Seven (2011).

Il celebre chef Gordon Ramsay, 54 anni, ha cinque figli: Megan (nata nel 1998), i gemelli Jack e Holly (2000), Matilda (2001) e Oscar James (2019).

Ben sei i figli del premier britannico Boris Johnson, 55 anni, anche se alcune vicende sono state un po' turbolente. Johnson ha avuto quattro figli (Lara, 26 anni, Cassia, 22, Milo, 24, e Theodore Apollo, 20) dall’avvocato Marina Wheeler. Dalla consulente d'arte Helen MacIntyre è nata nel 2009 Stephanie (ma in questo caso c'è stata anche un'azione legale). Il 29 aprile di quest'anno è nato il piccolo Wilfred, dalla fidanzata Carrie Symonds, ex responsabile della strategia e della comunicazione dei Tories

