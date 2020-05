Jennifer Lopez stuzzica Matthew McConaughey: rifacciamolo ancora!

Jennifer Lopez ha fatto una proposta, di quelle che è difficile rifiutare, a Matthew McConaughey: «Rifacciamolo presto!».

Inutile dire che la notizia ha fatto il giro del web, anche perché la proposta è stata avanzata sulla pagina Instagram dell'attrice. Ma... Niente sottintesi maliziosi, per favore! Si tratta di una serissima offerta... lavorativa.

Infatti, Jennifer Lopez e Matthew McConaughey avevano recitato insieme nel 2001, nel film "Prima o poi mi sposo". Si trattava di una commedia romantica in cui la Lopez era una wedding planner tanto indaffarata con la propria attività da non avere mai il tempo per una relazione sentimentale... Finché non avveniva l'incontro con Matthew McConaughey, che ahimè, era però il fidanzato di una facoltosa cliente. Lieto fine in agguato, naturalmente, come in ogni commedia che si rispetti.

Adesso, a riportare l'attenzione sul quel film è stato Matthew McConaughey in persona, che in questi giorni sta pubblicando su Instagram i suoi ricordi sui film che ha interpretato. E dunque anche sul film con la Lopez. Di più: Matthew ha rivolto a Jennifer una splendida serie di complimenti, lodandone la bravura e la professionalità.

The Wedding Planner @jlo @sonypictures Un post condiviso da Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey) in data: 1 Mag 2020 alle ore 8:24 PDT

Così, J. Lo ha risposto subito, sempre tramite social, con un invito: «Rifacciamolo presto!». Intendendo tornare a recitare insieme in un film. Li vedremo dunque nuovamente su un set (naturalmente appena sarà possibile)? Speriamo. Ecco intanto cosa ha detto Matthew McConaughey a proposito di Jennifer.

«Mi sono divertito molto a fare quel film. Jennifer… io l’ho sempre chiamata “quadrupla minaccia”. Cosa c’è che non faccia? Quella donna si spezza la schiena in ogni cosa. Non solo si presenta e improvvisa alla perfezione. È precisa come un orologio. Fa ogni cosa benissimo e in modo splendido. Abbiamo girato a Los Angeles. Non molti film vengono girati in città. E per me era un vantaggio perché all’epoca vivevo lì».

You are enough ... #TheWeddingPlanner #TBT @officiallymcconaughey Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 30 Apr 2020 alle ore 1:19 PDT

(Foto Getty Images)