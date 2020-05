George Clooney: il più bel regalo di compleanno è questa foto!

George Clooney ha compiuto 59 splendidi anni il 6 maggio. Un compleanno particolare, trascorso in quarantena con la moglie Amal e i figli, i piccoli Ella e Alexander, pare nella sua villa a Los Angeles.

A fargli una vera sorpresa, e un regalo gradito, è stata Julianna Margulies. L'attrice ha recitato con Clooney nella serie tv che ha consacrato il successo del bel George, prima d'allora attore di scarsa notorietà: "E.R. Medici in prima linea".

Nella serie, ambientata in un ospedale di Chicago, Clooney era il fascinoso dongiovanni dott. Doug Ross. Che alla fine capitolava, innamorandosi follemente della bella infermiera Carol Hathaway (Julianna Margulies, appunto), da cui avrebbe avuto due gemelli. Caso curioso, anche nella vita alla fine Clooney, ex scapolo impenitente come il dott. Ross, ha avuto due gemelli.

La Margulies, per augurare buon compleanno a George, ha pubblicato una loro foto insieme. Con la frase: «Buon compleanno al mio caro amico George Clooney. Questa foto è stata scattata subito dopo aver girato l'ultima scena insieme a Seattle, per ER».