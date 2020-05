Le meravigliose (ed esclusive) foto delle nozze di Richard Gere e Alejandra Silva

Il 5 maggio 2018 si sono sposati Richard Gere e Alejandra Silva, nella tenuta di famiglia di Pound Ridge, fuori New York, dove la coppia risiede. A due anni dal grande giorno, la moglie dell'attore festeggia l'anniversario con delle foto postate sul suo profilo ufficiale Instagram. In esclusiva.

Lo scatto è romantico così come la didascalia che ha scritto Alejandra: "Oggi è il giorno in cui ho sposato l'uomo più meraviglioso che abbia mai incontrato, so che suona cliché ma è vero!! Viene dal mio cuore, sono così orgogliosa di essere con te, di condividere questa vita con te, di essere la madre dei nostri figli, di essere la tua amica, di essere tua moglie! Quest'uomo mi rende così felice! È l'amore della mia vita." I due si sono conosciuti nel 2014 e da allora non si sono più lasciati. Sono molto riservati e condividono il loro amore e l'amore per i loro figli, nella loro villa di campagna, lontano dai riflettori.

I due sono raggianti in questi scatti e forse lo sono stati ancora di più con l'arrivo del secondo figlio, nato a poco più di un anno dal primogenito Alexander, venuto alla luce nel febbraio 2019. Entrambi avevano già avuto figli da relazioni precedenti. Richard, 71 anni, è padre di Homer, 21 anni, nato dal matrimonio con Carey Lowell, mentre Alejandra ha avuto Albert, 8 anni, dal manager Govind Friedland.

