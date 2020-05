5 personaggi degli Anni Ottanta di cui abbiamo nostalgia

Esistono personaggi, situazioni, scene che rimangono fortemente impresse nella memoria. Per la loro carica evocativa, per l'abilità degli attori, per la capacità di definire esattamente uno stato d'animo o un desiderio.

Ecco allora 5 personaggi degli Anni Ottanta che ci riesce davvero difficile dimenticare

1- Il Professor John Keating de "L'attimo fuggente"

L'insegnate (interpretato da Robin Williams) che tutti avremmo voluto avere a scuola. La scena clou: i ragazzi che salgono in piedi sui banchi recitando "Oh capitano, mio capitano".

2- Sally di “Harry, ti presento Sally”

Schermaglie sentimentali che lasciano presagire "Sex And The City". E un'indimenticabile Meg Ryan (Sally) nella famosa scena del ristorante.

3 - Arnold de “Il mio amico Arnold”

Il bambino paffuto, simpatico e chiacchierone della celebre serie tv statunitense, interpretato dallo sfortunato (la sua vita e la sua carriera sono state assai dolorose) Gary Coleman.

4- Doc di "Ritorno al futuro"

Il Professor Emmett "Doc" Brown (Christopher Lloyd), che scaraventa in incredibili avventure nel tempo il giovane Marty McFly ( Michael J. Fox).

5 - Mork di "Mork e Mindy"

Ancora Robin Williams, a interpretare il dolcissimo personaggio di un extraterrestre (dal pianeta Ork) alle prese con la strana vita quotidiana sul nostro pianeta.



