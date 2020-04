Richard Gere di nuovo papà!

Richard Gere è diventato nuovamente papà. All'età di 70 anni, l'ex American Gigolo è adesso orgoglioso padre di un bel maschietto.

Ancora non si conoscono il nome del bimbo e la data esatta di nascita. Richard Gere e la terza moglie Alejandra stanno trascorrendo l'isolamento nel loro ranch di Pound Rigde, vicino New York. Da Alejandra Silva, figlia di un celebre presidente del Real Madrid, Richard ha già avuto il piccolo Alexander che adesso ha due anni. L'attore ha anche un altro figlio, Homer, 20 anni, nato dal matrimonio con Carey Lowell (in precedenza era stato sposato con Cindy Crawford).

Di Alejandra, Gere ha detto: «Sono l’uomo più felice dell’universo. Come potrei non esserlo? Ho sposato una donna bellissima che è intelligente, sensibile, impegnata ad aiutare le altre persone. E divertente, paziente. sa anche come perdonare. Ed è una grande cuoca: fa le insalate migliori del mondo». (Foto Getty Images)