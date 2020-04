Gwyneth cosa combini? Il passo falso che non è piaciuto ai fan!

Anche Gwyneth Paltrow ha deciso di contribuire alla lotta contro il COVID-19. E ha partecipato all'iniziativa #AllInChallenge, la sfida in cui le celebrità fanno a gara nel mettere qualcosa in palio e ottenere donazioni dai fan.

Leonardo DiCaprio ha promesso una parte nel nuovo film che interpreta, diretto da Martin Scorsese. Matthew McConaughey e Justin Timberlake una partita insieme (rispettivamente, di football e golf). E Gwyneth? La Paltrow ha messo all'asta un abito che aveva indossato per gli Oscar.

Un bellissimo gesto, dunque. E invece no. Perché l'abito più bello indossato da Gwyneth è quello della cerimonia del 1999. Considerato uno dei più belli di tutta la storia degli Oscar. Rosa baby, con gonna ampia e spalline sottili, firmato Ralph Lauren. Indossando quell'abito da sogno, Gwyneth ritirò la statuetta come miglior attrice protagonista per "Shakespeare In Love".

Ma Gwyneth non ha messo all'asta questo meraviglioso abito. Ha invece scelto il Calvin Klein del 2000. Affermando che si tratta di «un abito che ha un grande valore affettivo per me».

Peccato che i suoi fan ricordino molto bene invece come a Gwyneth questo vestito non piacesse poi molto: «un bell'abito, ma non adatto agli Oscar», aveva scritto in un post pubblicato sul suo blog GOOP. E confessava anche di averlo voluto «solo perché quell'anno volevo scomparire».

Così, alcuni utenti le hanno ricordato queste parole, criticando la sua scelta, che è apparsa poco generosa. Va detto che Gwyneth si è difesa, sostenendo che lo "stile molto Anni 90» dell'abito lo renderebbe davvero attuale e adatto a essere indossato anche ora.

Vi facciamo giudicare in questa gallery. (Foto Getty Images)



