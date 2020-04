I medici della tv ringraziano i veri dottori!

Ci sono tutti: da Patrick Dempsey a Sandra Oh, passando per Zach Barff e Julianna Margulies, gli interpreti delle serie tv più amate ambientate negli ospedali hanno risposto all'appello di Olivia Wilde (“Dr House”) e realizzato un video per ringraziare i veri medici, che tanto stanno facendo in questi giorni di emergenza.

Ci sono davvero tutti: Lisa Edelstein, Omar Epps, Jennifer Morrison, Kal Pen e Peter Jacobson di “Dr. House”, Julianna Margulies e Maura Tierney di “E.R., medici in prima linea”, Zach Braff, Sarah Chalke e Donald Faison di “Scrubs”, Freddie Highmore di “The Good Doctor”, Neil Patrick Harris di “Doogie Howser, M.D.”, e persino Patrick Dempsey e Sandra Oh, ossia i protagonisti dell’amatissima serie “Grey’s Anatomy”. Ciascuno di loro in questo video esprime il proprio ringraziamento verso i veri dottori.

“La cosa più vicina a essere un medico per me è stato indossare un camice – dice in apertura Olivia Wilde - E anche se ci si può avvicinare all’esperienza, non è per niente la stessa cosa. Voglio semplicemente ringraziare tutti i veri eroi che sono attivi nella sanità. A nome dei falsi dottori di tutto il mondo, vogliamo ringraziare i veri supereroi sanitari in prima linea in questa crisi”. Con questo video, gli attori hanno voluto anche promuovere le donazioni che hanno lo scopo di aiutare questi eroi, garantendo loro le forniture mediche essenziali per proteggersi e continuare a proteggere tutti noi.