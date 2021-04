Buon compleanno Luca Argentero!

Luca Argentero è nato a Torino il 12 aprile 1978. Attore e conduttore televisivo, si è fatto notare partecipando nel 2003 alla terza edizione del "Grande Fratello" (si classifica al terzo posto).

Debutta come attore nel 2005 nella serie televisiva "Carabinieri" e la cinema in "A casa nostra" di Francesca Comencini. Seguono "Saturno contro" di Ferzan Özpetek e "Lezioni di cioccolato", di Claudio Cupellini, primi di una lunga serie di impegni cinematografici. Luca Argentero ha anche recitato in "Mangia prega ama", con Julia Roberts.

L'attore è anche impegnato nel sociale: è vicepresidente dell'organizzazione onlus 1 Caffè che vuole riproporre la tradizione del Caffè sospeso a scopo benefico e sostiene Never Give Up, un'associazione no profit che si dedica alla cura dei disturbi del comportamento alimentare. (Foto Getty Images)