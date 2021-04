Russell Crowe: 5 curiosità che probabilmente non conosci sull'attore

Russell Crowe, nato il 7 aprile 1964 a Wellington, in Nuova Zelanda, è uno dei più noti attori di Hollywood. Tra i suoi film, ricordiamo "Il gladiatore", "L.A. Confidential", "A Beautiful Mind", "Un’ottima annata".

Ecco 5 curiosità sul suo conto.

1- E' anche un musicista. Con il nome d’arte di Russ Le Roq ha cantato "I Wanna Be Like Marlon Brando", ha formato poi i 30 Odd Foot of Grunts con cui si è esibito al Festival di Sanremo nel 2001. Ha suonato nei The Ordinary Fear of God e negli Indoor Garden Party e nel 2010 si è esibito a Roma, in Piazza di Spagna, con gli attori del film "Robin Hood".

2 - Possiede una fattoria in Australia.

3 - Una canzone del rapper Salmo porta il suo nome.



4- E' attivissimo sui social network.

5 - La lavorazione del film "Il gladiatore" gli ha causato parecchi infortuni: ha rotto un osso del piede, incrinato un’anca, perso la sensibilità dell'indice destro per due anni. Per girare il film ha perso 18 chili di peso, lavorando nella sua fattoria australiana. Non amava molto la sceneggiatura del film e pare che, quando dovette recitare la frase «E avrò la mia vendetta, in questa vita o nella prossima» abbia detto allo sceneggiatore William Nicholson: «Le tue battute sono spazzatura, ma io sono il più grande attore al mondo e riesco anche a rendere bene i rifiuti».

(Foto Getty Images)