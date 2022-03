Buon compleanno Ewan McGregor!

Ewan Gordon McGregor è nato in Gran Bretagna, a Perth (capoluogo della regione scozzese di Perth e Kinross) il 31 marzo 1971.

Tra i suoi film più amati dal pubblico e dalla critica, "Trainspotting" di Danny Boyle, "Moulin Rouge!" di Baz Luhrmann, con Nicole Kidman e la trilogia prequel di "Guerre stellari", in cui ha il ruolo dell'intrepido Cavaliere Jedi Obi-Wan Kenobi.

Ewan McGregor ha vinto un Golden Globe per la sua partecipazione alla terza stagione della serie televisiva "Fargo". L'attore è capace di passare con disinvoltura da ruoli impegnati, come quello in "American Pastoral" (ratto dall'omonimo romanzo di Philip Roth) a parti più leggere, come è accaduto nel live-action Disney "La bella e la bestia", in cui è il candelabro incantato Lumière.

E' stato sposato, dal 1955 al 2017 con la scenografa francese Eve Mavrakis, da cui ha avuto quattro figlie: Clara Mathilde (nata nel 1996), Esther Rose (nata nel 2001), Jamyian (adottata dalla coppia in Mongolia e nata nel 2001) e Anouk (nata e adottata nel 2011). Attualmente ha una relazione con l’attrice Mary Elizabeth Winstead. (Foto Getty Images)