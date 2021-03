Buon compleanno Sharon Stone

Sharon Stone (il suo nome completo è Sharon Yvonne Stone) è nata a Meadville, in Pennsylvania, il 10 marzo 1958.

A renderla celebre in tutto il mondo è stato l'ambiguo personaggio di Catherine Tramell nel film "Basic Instinct", del 1992, in cui recita accanto a Michael Douglas. Ma Sharon Stone aveva intrapreso ben prima la sua carriera artistica, all'inizio come modella, poi come attrice. Aveva infatti debuttato nel 1980 come comparsa in "Stardust Memories" di Woody Allen. Era poi apparsa in "Allan Quatermain e le miniere di re Salomone" (1985), "Action Jackson" (1987) e "Nico" (1988).

Dopo "Basic Istinct" arriva il bellissimo film di Martin Scorsese "Casinò" (1995), che le farà vincere il Golden Globe per la migliore attrice.

Sharon Stone è stata sposata con il produttore televisivo Michael Greenburg dal 1984 al 1990. Il 14 febbraio 1998 ha sposato l'editore del San Francisco Chronicle Phil Bronstein, da cui ha divorziato nel 2004. Sharon Stone ha tre figli adottivi, Roan Joseph Bronstein, Laird Vonne Stone e Quinn Kelly Stone.

Bellissima, intelligente e forte, è nel cuore dei fan. Che hanno tremato per le sue condizioni di salute quando, nel settembre 2001 è stata colpita da un aneurisma. Nel 2004 Sharon ha inoltre subito un infarto. Ma la sua forza d'animo e la sua energia hanno prevalso. E dunque, è davvero il caso di dirlo, buon compleanno Sharon!

