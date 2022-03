Buon compleanno Juliette Binoche

Juliette Binoche è nata a Parigi, il 9 marzo 1964. Ha interpretato film molto amati dalla critica e dal pubblico, come "L'insostenibile leggerezza dell'essere", "Gli amanti del Pont-Neuf", "Cime tempestose", "Il danno", "Tre colori - Film blu e Film Rosso", "L'ussaro sul tetto", "Il paziente inglese", "Chocolat", "Copia conforme", "Camille Claudel 1915".

Ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla 50ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia con "Tre colori - Film blu" (nel 1993) e il Prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes per "Copia conforme" (nel 2010). Per la sua interpretazione ne "Il paziente inglese" vince l'Orso d'argento per la migliore attrice al Festival di Berlino, l'Oscar alla migliore attrice non protagonista e il Premio BAFTA. Ha vinto inoltre anche un Premio César, un National Board of Review of Motion Pictures e tre European Film Award. Juliette Binoche è l'attrice più pagata della storia del cinema francese. (foto Getty Images)

Ecco il trailer di "Chocolat"