Brad Pitt è davvero uno scapolo d'oro: ecco quanto è ricco

Ma sì, Brad Pitt è davvero uno scapolo d'oro! Bello (lo è sempre stato); bravo (è appena stato premiato con l'Oscar per la sua interpretazione in "C'era una volta... a Hollywood"); e, come sospettavamo già, anche ricco. Assai ricco. Il suo patrimonio ammonta infatti a 300 milioni di dollari.

Per il primo film in cui era apparso, lasciando il segno ("Thelma & Louise") Brad aveva guadagnato 6000 dollari. Non male, per un ragazzo che fino ad allora, sognando il cinema, si era mantenuto indossando un costume da pollo per pubblicizzare una catena di chicken restaurant di Los Angeles. Con il film successivo, "Kalifornia", Brad aveva guadagnato 500mila dollari. Poi, l'escalation: 4 milioni di dollari per "Se7en", 10 per "Sleepers" e "Sette anni in Tibet", 17 milioni e mezzo per "Vi presento Joe Black", "Fight Club", "Spy Game" e "Troy", 20 per "Mr. e Mrs. Smith" (e sul set conobbe anche Angelina Jolie), 10 milioni per "Ocean’s Eleven" (ma con percentuale sugli incassi). Il compenso attuale di Brad è sui 30 milioni di dollari.

Brad Pitt ha anche una sua casa di produzione (un tempo con Jennifer Aniston, ora soltanto sua), con cui ha prodotto successi (e vinto un Oscar) come "12 anni schiavo".

(Foto Getty Images)