Bradley Cooper: la foto con la donna della sua vita

Bradley Cooper ha occhi solo per lei, Lea De Seine. Passa con Lea più tempo che può, fa di tutto per ritagliarsi dei momenti privati e stare in sua compagnia e anche ultimamente è stato fotografato a New York mentre le parla affettuosamente, durante il brunch domenicale.

Ma fan, non siate gelose! Lea ha appena due anni ed è la figlia che Bradley ha avuto dalla ex moglie Irina Shayk. Si è molto parlato delle relazioni di Bradley, dopo la clamorosa rottura della scorsa estate con Irina. Secondo le indiscrezioni più diffuse, era Lady GaGa la nuova fiamma dell'attore. Niente di più sbagliato. Lady GaGa adesso a un nuovo amore, Michael Polansky, e Bradley è sempre solo, nonostante ci sia stato chi ha parlato di un riavvicinamento con la Shayk.

In questo periodo, Bradley ha invece rinsaldato l'amicizia con Brad Pitt. E naturalmente, dedicato tutto il suo tempo libero alla piccola Lea: l’unica donna della sua vita! (Foto Getty Images)