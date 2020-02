Senti chi parla: John Travolta e Kirstie Alley pronti per un nuovo film!

"Senti chi parla" è stato uno dei film campione d'incassi degli Anni Ottanta. Nella pellicola, John Travolta era un tassista (desideroso però di pilotare un aereo) che aiutava Kirstie Alley, una donna in carriera appena diventata madre single, a tirar su un bambino. La storia (e qui sta il suo bello) era raccontata dal punto di vista del bebè, con tanto di spassosi commenti dell'infante. Che nella versione originale aveva la voce di Bruce Willis, in quella italiana di Paolo Villaggio.

La pellicola, diretta da Amy Heckerling, era costata 7,5 milioni di dollari, e ne aveva guadagnati 297, rilanciando anche la carriera di John Travolta.

Adesso, proprio John Travolta e Kirstie Alley hanno rivelato di voler tornare a rivestire i panni dei protagonisti. Ma come potrebbe essere il nuovo "Senti chi parla" versione 2020? «Io e John lo faremmo volentieri, perché pensiamo che sarebbe molto divertente farci fare i nonni», ha rivelato Kirstie Alley durante un’intervista televisiva. «Abbiamo sentito che c’è qualcuno che vuole rifare "Senti chi parla", ma non saprei dire se con noi o senza di noi. Quindi, se volete mandare delle lettere… ma forse non si fa più. Meglio una petizione online».

Vedremo se il desiderio dei due attori si avvererà...

