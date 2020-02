La figlia di Tom Cruise vende tutti i suoi abiti on line. E i fan mormorano

Non è facile essere figlia di una celebrità. Prendiamo il caso di Isabella Cruise, figlia della star del cinema Tom. Adesso, Tom Cruise ha un patrimonio che si aggira, dollaro più, dollaro meno, sui 570 milioni di dollari. E Isabella? Isabella, a detta dei pettegoli, sarebbe in bolletta.

L'indizio? Il fatto che la ragazza figlia adottiva di Tom e di Nicole Kidman, oggi ventisettenne, abbia messo in vendita tutto, letteralmente tutto il suo guardaroba, su un sito di abiti di seconda mano. Per molti dunque sarebbe in bolletta e cercherebbe di far cassa in questo modo disperato. Potrebbe esserci anche un'altra lettura, meno drammatica: per un drastico cambio di taglia, Isabella vorrebbe disfarsi di tutto il suo guardaroba.

Va detto che Isabella conduce una vita abbastanza ritirata a Croydon, fuori Londra, con il marito, un programmatore di computer, e non desidera aiuti economici dai suoi celebri (e facoltosi) genitori. Anche Isabella, come il fratello Conor, è seguace di Scientology, seguendo l'esempio del padre Tom.

I due fratelli hanno un rapporto molto complicato con la madre Nicole Kidman, che non ha potuto vederli per lunghi anni, dopo il divorzio da Cruise.

