Bradley Cooper o Charlize Theron? Gara per il selfie più bello

Ormai è una tradizione: smartphone in mano, le star alla notte degli Oscar si divertono scattando quanti più selfie possibile.

A fare la storia è stato però quello, davvero memorabile, del 2014: scattato da Bradley Cooper, ha emozionato tutti i fan del cinema, per l'entusiasmo e la gioia che esprimeva.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap