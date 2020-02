Friends: per il ritorno, il cast chiede (e ottiene) una mega cifra!

Dopo tanto parlarne, la reunion di "Friends" molto probabilmente ci sarà. Tornano dunque i sei amici vicini di casa che negli Anni Novanta hanno conquistato l'affetto dei fan.

Torna il celebre divano della sitcom e torna soprattutto l'amatissimo cast originale: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry. Il pubblico non li ha mai dimenticati. E anche gli attori, che sono rimasti in contatto tra loro, sono lieti all'idea di un ritorno in tv. Tra i motivi di tanta gioia, sussurrano però i malevoli, c'è anche il loro cachet. Che, secondo il Wall Street Journal e Deadline, si attesterebbe tra i due e i tre milioni di dollari a testa. Il record di cachet più alto per gli interpreti di una serie tv apparteneva finora a "The Big Bang Theory" (un milione di dollari a testa). Comunque, se davvero Jennifer Aniston e colleghi ottenessero un simile compenso, nulla da eccepire: se lo meriterebbero davvero tutto.